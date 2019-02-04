好想家！20幾年未曾返鄉 家扶社工陪外配圍爐

2019-02-04 15:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕好想家！嫁來台灣20幾年的外籍配偶吳木妮、林麗娜、康菁容，因為都是單親撫養子女，經濟相當拮据，雲林家扶社工獲悉利用今天除夕先邀3位母親中午圍爐、送紅包，讓他們感動淚崩。

林麗娜獨自照顧兒子，回一趟家至少要5萬多元，加上自己有氣喘症不敢搭飛機，只有與讀國中的兒子相依為命，不敢奢望回印尼過年。

吳木妮因先生意外亡故後，獨力撫養子女，嫁來台灣20年，現實生活壓力很大只能求溫飽，至今想都不敢想能回印尼家鄉；康菁容撫育2名幼子，很想很想回去中國貴陽家，與媽媽、姊姊新年團聚，沒有經濟能力也只能想想。

為讓3名外籍媽媽感受台灣濃濃人情及年味，雲林家扶社工督導王耀慶特地致贈他們台灣味的年糕、發糕、蘿蔔糕，還有一盅佛跳牆與大吉大利的茂谷柑，社工李欣薇請他們做出家鄉特色的菜餚，還送給媽媽紅包，感謝她們辛苦照顧子女成長，祝福3人吉祥如意、身體健康。

康菁容、吳木妮、林麗娜遠嫁來台20年，第一次有如此溫馨的圍爐，也是第一次收到家扶老師圍爐紅包，讓他們除夕在台灣也能品嚐到家鄉年味，非常感謝家扶志工的貼心。

今天菁容媽媽煮出會讓人舌頭發麻的辣子雞與甜蜜蜜的糖醋排骨、麻婆豆腐；木妮媽媽炒來甜中帶辣又酸得夠味的糖醋魚；麗娜媽媽端出道地的印尼炒麵、BALI雞肉、類似客家小炒的OREK TEMPE，展現好手藝，3人也和社工暢談家鄉圍爐趣事，讓她們彷彿回到各自的家鄉。

今年因為有王耀慶及李欣薇的陪伴，讓3人不僅能夠一解思鄉愁，也能度過一個最特別的除夕圍爐。

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