金豬VS粉紅豬 嘉縣、嘉市紅包各有特色

2019-02-04 14:07

〔記者曾迺強／嘉義報導〕喜迎金豬年！嘉義市長黃敏惠將在2月5日（大年初一）發送1688個粉紅豬紅包；嘉義縣長翁章梁也將赴各廟宇發金豬紅包，送福氣給鄉親。

嘉義市政府今年設計的豬年小紅包，是由知名插畫家Smart所繪製的粉紅小豬為主題，造型超萌又討喜，裡面有10元硬幣，取其諧音為「馬上實現」，意即「發財馬上實現」；黃敏惠將於大年初一上午9點起至嘉邑城隍廟、九華山地藏庵，10點半在文化局廣場發送1688個紅包，代表「一路發發」，希望帶給大家一整年的好運氣。

嘉義縣政府「豬事福氣啦！」5元紅包，正面是金色的阿里山鄉來吉村吉祥物山豬圖樣，山豬的鄒語是「FUZU」加上鏤空的「福」字樣，代表「福入」，象徵拿到紅包的人拿到福氣；翁章梁今天在高鐵嘉義站發2000個紅包，明天至7日（大年初三）將至義竹修緣禪寺、布袋新塭嘉應廟等29間廟宇發送。

嘉義縣、市長春節發紅包行程，可分別至縣府官網首頁的「新春活動訊息懶人包」、市府官網首頁「勇媽市長黃敏惠賀新年、送豬年小紅包」頁面查詢。

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