不能持花博卡入園 要免費逛花博行春的規定看這裡

2019-02-04 13:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕過年逛花博「行春」！除了今天除夕休園，春節連續假期其餘各日均正常營運，要注意的是，新市長盧秀燕上任後，從今年今年元旦起施行台中市民免費、全球十二歲以下兒童免費入園政策，花博卡改施行市民持身分證免費入園，花博卡不能辨識身分、已取消入園門票功能，無法持卡就入園。

市府表示，原有的花博卡不是每位市民都有申辦，日前也引起公平性爭議，為維護台中市民應有權益，也兼顧公平性，花費超過86億元舉辦的台中花博，今年起所有台中市民、台中市新住民及全球12歲以下兒童，只要出示可辨識身分的有效證件，即可免費入園。

市府說明，台中市民只要持「國民身分證」，背面地址須為「台中市」，未滿14歲的市民，得以戶口名簿或戶籍謄本為憑；台中市新住民則需持「中華民國居留證」，居住事由為「依親」夫或妻，且居留地址為「台中市」。

此外，全球12歲以下兒童，國民需持「健保卡」，正面出生年份為「96年」以後者；它國兒童需持「各國護照」，出生年份為「2007年」以後者 。

市府提醒，兼顧公平性及方便性，花博卡已取消入園門票功能，改以身份證件直接入園，但為避免浪費公帑，花博卡仍可作為一般悠遊卡消費及儲值，並繼續享有公有停車場停車費5折優惠，以及花博期間3300家（含分店）家特約商店優惠。

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