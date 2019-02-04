法鼓山除夕撞鐘 蔡馬吳將同框

2019-02-04 13:11

〔記者俞肇福／新北報導〕法鼓山除夕撞鐘典禮今天晚間登場，蔡英文總統、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長侯友宜均將出席撞鐘活動；由於蔡、馬、吳3人都是2020總統大選熱門人選，今晚的法鼓山撞鐘典禮，再度上演候選人較勁的戲碼。

位在新北市金山區的法鼓山是台灣佛教界重要的傳法場域，從2007年起，每年農曆春節除夕夜，都會在跨年的時刻進行撞鐘祈福大典，由方丈和尚與政商界重要人士一起執繩撞擊法華鐘，為國家祈福。

法鼓山除夕撞鐘法會今天除夕夜9時25分到明天大年初一0時40分舉行。法鼓山指出，今年年度關懷主題為「好願在人間」，鼓勵大眾「許個好願，讓它實現；積極行願，造福人間」。

過去12年來，曾經發生總統候選人馬英九撞鐘拉斷繩的尷尬事件。2008年除夕夜，距離總統大選只剩1個月，國民黨籍總統候選人馬英九、民進黨籍總統候選人謝長廷同場撞鐘；當時馬英九在第二撞時，馬英九手上的繩子竟被拉斷，讓馬英九尷尬地自嘲「台灣的厄運被我們拉掉了」。

去年除夕夜撞鐘祈福儀式，蔡英文、馬英九二人首度在法鼓山撞鐘典禮同框，除此之外，時任行政院長賴清德及國民黨主席吳敦義也在場，與法鼓山方丈果東法師一起執繩撞鐘。

蔡英文、馬英九今年除夕夜除了會再度於法鼓山同框，還有有意問鼎總統大位的國民黨主席吳敦義也會出席，另一熱門人選朱立倫因為卸任新北市長，並不會出席法鼓山撞鐘典禮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/