獨家》機師罷工？ 何煖軒：罷工當提款機 公司沒完沒了

2019-02-04 13:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會日前宣布要重啟罷工行動，且不排除在春節實施，中華航空董事長何煖軒原本人在美國，現已回到台灣，今日赴松山機場查看春節疏運情況。何煖軒表示，對於機師工會說要罷工感到遺憾，去年協議承諾的飛安獎金，今年正副機師全部都增加一倍，但機師們覺得不夠，還要有辛勞獎金、其他各項獎金等，雖然對照公司營收，他覺得沒問題，但一味用罷工來要求加錢，假設能把罷工當作提款機，那爾後所有人都可以用罷工來要求加錢，公司就沒完沒了，希望大家還是可以理性在桌上來談。

何煖軒表示，華航是個國際航空公司，他出國是常有的事，每次逢年過節都是華航人力最吃緊的時候，他從來沒有離開過同仁，這次回來是照既定行程，在美國只待了1天半。

對於機師工會罷工，何煖軒說，名義上是為了提升安全、降低疲勞駕駛，並沒有談到錢，但是講這些，最終全部都是為了加錢；這個不是不能談，全部都可以談，但自從上次空服員罷工後，華航人事成本就墊得非常高，應該要看公司營運狀況、營收、預算安排，才能來決定是不是能增加這個獎金；可是對於機師工會屢屢用罷工來要求加錢，他是不太能接受。

何煖軒強調，對於罷工華航當然有緊急應變措施，公司不可能為一個人講要罷工就癱瘓掉，否則這個公司未免也太脆弱，不過華航去年與機師工會定的主軸就是協商，一直到今年1月21日都還在談，結果機師工會就突擊說要罷工，他也是百思不解；呼籲大家能盡量為旅客運輸權益為主，一起共挺，並透過協商解決。

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