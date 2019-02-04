春節保護山林不鬆懈 台東警民合作查獲盜取牛樟木

2019-02-04 13:20

［記者張存薇／台東報導］新年將到，保護山林不鬆懈！ 台東縣卑南鄉利嘉巡守隊在昨天小年夜晚間發現利嘉林道有可疑分子，通報後與台東分局利嘉派出所、台東林區管理處及保七總隊第9大隊台東分隊徹夜在山區守護，今天上午順利查獲1名楊性嫌犯，並起出珍貴國有森林資源、23公斤重的牛樟木及牛樟菇。

台東林管處指出，可疑人士利用小年夜晚間出入利嘉林道，被利嘉社區巡守隊發現，因此啟動聯合查緝機制，於山區埋伏，今天上午發現可疑摩托車載運牛樟木塊竄出，緊急攔查後，楊嫌見事跡敗露，坦言年關難過，才鋌而走險前往竊取貴重樹種牛樟木，並在身上起出些許牛樟菇。

台東林管處指出，楊姓民眾於2日進入國有林班地內，翻山越嶺1天1夜、竊取23公斤重牛樟木塊，全案依森林法及竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。也呼籲各社區巡守隊及林務局巡視人員年節期間均會加強巡護，請民眾不要以身試法，且為保護珍貴森林資源，森林法針對相關犯行均提高罰則及罰金，民眾請勿觸法，以保森林生態。

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