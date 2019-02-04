秦良丰墜地半年後已能行走！ 不屈鬥志讓醫療團隊振奮

2019-02-04 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍特戰指揮部上兵秦良丰去年5月17日因跳傘事故受傷，經過半年多來的治療和復健，秦良丰目前已經能夠在攙扶下行走，秦良丰的不屈不饒的鬥志，讓醫師也驚嘆。

《民視新聞》報導，秦良丰先前打完肉毒管菌注射後，1個月的時間內，秦良丰發現能夠控制自己的腳，他已經能在家人的攙扶下嘗試行走。三總復健醫學部主任說明，中心型的脊椎損傷，在未來恢復的時候，下肢的肌力會恢復比上肢好。

三總神經外科部主任陳元皓表示，自從去年6月25日秦良丰進到三總治療後，當時脊椎的損傷是相當嚴重，只有左下肢的部分較好，其他的部分只有手指頭能動。陳元皓說，現在秦良丰正在進行復健工作，他甘之如飴，甚至在進步到一定程度，他還會主動要加一些東西 。

醫師已經看了太多傷患在這關被自己打敗，秦良丰的鬥志令人感動。三總胸腔內科主任彭忠衎指出，很多脊椎受傷的傷患，呼吸肌肉無法自主呼吸，必須依賴呼吸機，可是秦良丰能把原來靠機器百分之百支持的方式降低，進步非常多，也給醫療團隊很大的鼓勵，他們也從秦良丰身上學到很多經驗。

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