過年來看「無敵鐵金鋼」大戰「瞄星人」

2019-02-04 12:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕田中鎮三民社區是彰化縣少有以「貓」作為營造意象的社區，境內有知名的田中窯，園區有一公頃的蜀葵花海繽紛綻放，今年最特別的是園方搬來一尊4公尺高的「無敵鐵金鋼」，讓遊客們除了體驗貓村的悠閒又能感受兒時的童趣。

這尊無敵鐵金鋼就擺放在田中窯蜀葵花海中，萬紫千紅的蜀葵今已全面綻放，過年期間是花兒最美的時刻。

從小就迷上無敵鐵金鋼的窯主葉志誠向朋友商借來一尊「無敵鐵金鋼」，擺在花園的正中心，毫無違和感。

葉志誠說，他每年過年都會做一大型雕塑營造園區意象，去年狗年以「台灣土狗」，今年剛好朋友有一尊維妙維肖的「無敵鐵金鋼花燈」便將其商借來擺放，「無敵鐵金鋼」是五、六年級生的共同記憶，特別是男生，對它永難忘懷。

另外田中窯所在的三民社區也是國內另一「貓村」，社區位於斗中路的入口廣場一直延伸到村????的「旨臨宮」有數十隻陶藝貓，經常吸引許多「愛瞄族」前來。

葉志誠表示，田中三民社區有許多三合院，昔日三合院是曬穀場，但稍不注意就可能引來「鼠輩」偷吃，後來村子來了多隻野貓，鼠患為害立刻解除，「貓村」之名便在地方傳開。

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