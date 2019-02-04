太幸運了 ！ 等火車返鄉 婦人竟刮中100萬

2019-02-04 11:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕過年試手氣，等火車回老家竟刮中100萬！台中一名婦人上週五2月1日在太原火車站等車空檔，到對面台灣彩券行順手刮刮樂，竟刮到1百萬，還沒發現，店員確認幫她刮乾淨確認中大獎，她還愣了5分鐘才回神，隔天馬上回送店家一個大紅包，表示年後要招待家人出國旅遊。

吳姓店長說，這名年40多歲的婦人在搭車返鄉等待空檔，逛到店裡，一來就指名要買2千元的刮刮樂，要求開一本全新的彩券，但是檯面上有很多客人刮剩下的彩券，因此建議就檯面選擇，婦人也就選了一張，刮中數字，沒看到後面中獎數字很多零，加上沒刮乾淨所有號碼，就覺得沒中獎。

吳姓店長幫婦人再次確認，先將彩券刷條碼，顯示「未授權」，一驚「可能中大獎了，才不會顯示！」趕緊幫她把彩券號所有號碼刮乾淨，重新檢查，妳中100萬了！」婦人先是恍神了一下，後來連忙感謝，謝謝店長讓她就檯面選彩券，助她中大獎。

吳姓店長說，婦人隔天包了一個大紅包來感謝，而且可以看出婦人很開心，不但做了指甲彩繪，而且全身換了全新行頭，還做了頭髮，顯得貴氣又喜氣洋洋，婦人也透露，幾天前也買了一張2千元的彩券中了1萬元，彩券不買多張，但買最大的，沒想到這次財神爺降臨中大獎。

吳姓店長也說，今年彩券買氣比去年好了1、2成，可能與2個月前店裡中了雙贏彩頭彩1500萬有關，她說，上次則是一名甘苦人工人中獎，認為「財神爺降臨不分身分」，雖然中獎憑運氣，但覺得面帶笑容的客人，比較容易中獎，她也觀察到過年樂透買氣持平，但春節大家愛刮刮樂，喜歡現刮現中的感覺，2千、5百和3百元刮刮樂買氣旺。

台灣彩券表示，今年「2,000萬超級紅包」共有3個2,000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，統計至2/3為止已刮出1個200萬加賓士車、32個100萬，千萬大獎還沒刮出。

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