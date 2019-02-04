林智堅發紅包 排隊民眾塞爆天公壇廣場

2019-02-04 12:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「守家誇玉犬，致富贊金豬」，嶄新的希望豬年就要到來，市長林智堅從昨晚小年夜起開始到各寺廟進行開正祈福活動，首站於深夜來到天公壇，與市民朋友一同參香，自今起一連數日拜訪18間廟宇，不只虔誠向眾神明祈求國家平安、市政順利、市民幸福，同時也發送喜氣滿滿的豬年福袋，祝福市民朋友在新的一年能夠心想事成、平安喜樂、諸事大吉！

依照傳統禮俗，小年夜過了子時，家家戶戶都要祭拜天公，從小年夜晚間開始到除夕四處都可以聽到街頭巷尾放鞭炮的聲音，非常熱鬧！市府團隊的春節感恩參香之旅第一站維持從天公壇開始的傳統，虔誠祈求玉皇大帝保佑城市與國家平安幸福。昨晚起想從林智堅手中拿到紅包的市民，塞爆天公壇廣場，有人說排了2小時的隊伍，雖然只是拿到1塊錢的紅包，但還是覺得很值得、很高興。

林智堅表示，市府團隊抱持著感恩的心，前往數十間廟宇參香祈福，祝福市民平安、城市進步，同時也贈送應景俏皮的豬年福袋給市民朋友，感謝過去一年市民朋友對市政的支持與肯定，也希望未來一年大家也都能幸福平安。

另外，農曆春節期間，新竹各大宮廟也都有各自安排一系列喜氣的祈福活動，市民朋友若有空閒不妨帶著親友一同至廟裡走春、參香，沾沾喜氣也祈求平安，預祝大家新年快樂、恭喜發財、豬年行大運！

民政處指出，歲次己亥年春節寺廟開正祈福之旅，從今天除夕、大年初一以及大年初二舉行，共計發放一萬多個豬年福袋，亦有公告福袋發送時間張貼於寺廟內，因福袋數量有限，有興趣民眾務必把握機會，祝福所有市民朋友豬年好運旺旺來！

林智堅春節參香暨發放豬年福袋行程：

※​2月4日（一）除夕晚間：長和宮（22時25分）、新竹都城隍廟（22時45分）、內天后宮（23時35分）、竹蓮寺（00時05分） 。

※​2月5日（二）大年初一：、東寧宮（09時00分）、關帝廟（09時20分）、宏宗聖堂道學院（10時00分）、普天宮（10時30分）、埔頂慈雲庵（11時05分）、開臺金山寺（11時30分）、東山綠水福德會（13時15分）、花園福地（13時35分） 、香山財神廟（16時30分）。

※​2月6日（三）大年初二：香山天后宮（09時50分）、太初玄清宮（10時15分）、富美宮（10時55分）、佑聖宮（11時15分）。

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