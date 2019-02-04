向女友父母拜年各送紅包3600 她嫌失禮 他考慮放生

2019-02-04 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕「長輩的紅包有行情價嗎？」一名男網友過年要到女友家拜年，女友得知他準備包給女友父母各3600元紅包竟嫌太少，還直接要求男網友包6600元，讓男網友超傻眼，決定考慮放生。

這名男網友到臉書社團「爆怨公社」貼出LINE截圖，女友提醒他準備好給她父母的紅包，原PO貼心地表示已備好兩個紅包各3600元，沒想到女友頓時碎念，「過年又不是喝喜酒！包3600你不覺得有點失禮嗎？我希望你能用心對待我家人」，原PO詢問女友應該包多少？沒想到才交往2個月的女友竟獅子大開口回應，「各6600吧！六六大順呀」。原PO看到，沉思之後認為和女友的價值觀相差甚遠，決定好好思考是否該放生女友。

PO文一出，網友認為原PO根本不需要包紅包，看了好傻眼，「沒結婚為什麼要包？就算結婚，娘家爸媽女兒自己包，也比較說得過去，難道他有包給你爸媽嗎？還六六大順哩」、「根本不用包，3600都算多了...交往又不是結婚了」、「送禮盒就好了吧！幹嘛包紅包，又不是娶了，那你帶她回家拜年，她需不需要包紅包呀」、「我是女生都覺得過份了，人家的好意，當成理所當然的感覺，請問女方包給男方父母是多少」、「我結婚了，我跟老婆自己包自己家人的，包多少自己包，免得說不平衡或者不公平，你們還沒結婚就這樣，錢看太重，可以放生了」。

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