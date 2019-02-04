桃機除夕旅客數10萬2504人 邱豐光發紅包慰問執班人員

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園國際機場春節連續假期疏運啟動第3天，2月4日除夕出入境人數明顯減少，入出境人數為10萬2504人，移民署長邱豐光也特別到機場發放紅包慰問辛勞在春節值班的同仁，也有一些旅客領到署長的紅包，在除夕當天討個吉利與喜氣。
根據預報人數統計，2月4日除夕入境旅客人數51276人，出境則為51228人，總計10萬2504人，客機共計686架次（含加班機31架次），小年夜2月3日旅客運量，客機共計762架次（含加班機77架次），出入境旅客總計13萬5333人次，明顯減少，櫃檯報到人數也是稀稀疏疏。
桃園機場春節假期運量，預計下一波高峰期為2月8日至11日，每日將有超過730架次以上客機，機場公司提醒旅客出發前請先向航空公司確認班機行程與報到時間，提早出發完成通關手續，避免行程延誤。
桃園機場公司也設計方便旅客記憶的通關小撇步，提醒旅客出國搭機要記住：「護照簽證先確認、智慧報到在家裡、預辦登機去A1、安檢線前水倒淨、證照查驗用e-gate、返臺勿帶肉製品、出入國門樂輕鬆」。
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移民署長邱豐光今天特別到機場發放紅包慰問辛勞在春節值班的同仁。（記者姚介修攝）
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2月4日除夕入出境人數為10萬2504人，人數明顯減少。（記者姚介修攝）
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移民署長邱豐光今天特別到機場發放紅包慰問春節辛勞值班的同仁，有一些旅客爭相領紅包，想在除夕當天討個吉利與喜氣。（記者姚介修攝）
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