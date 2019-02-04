桃機除夕旅客數10萬2504人 邱豐光發紅包慰問執班人員

2019-02-04 11:44

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園國際機場春節連續假期疏運啟動第3天，2月4日除夕出入境人數明顯減少，入出境人數為10萬2504人，移民署長邱豐光也特別到機場發放紅包慰問辛勞在春節值班的同仁，也有一些旅客領到署長的紅包，在除夕當天討個吉利與喜氣。

根據預報人數統計，2月4日除夕入境旅客人數51276人，出境則為51228人，總計10萬2504人，客機共計686架次（含加班機31架次），小年夜2月3日旅客運量，客機共計762架次（含加班機77架次），出入境旅客總計13萬5333人次，明顯減少，櫃檯報到人數也是稀稀疏疏。

桃園機場春節假期運量，預計下一波高峰期為2月8日至11日，每日將有超過730架次以上客機，機場公司提醒旅客出發前請先向航空公司確認班機行程與報到時間，提早出發完成通關手續，避免行程延誤。

桃園機場公司也設計方便旅客記憶的通關小撇步，提醒旅客出國搭機要記住：「護照簽證先確認、智慧報到在家裡、預辦登機去A1、安檢線前水倒淨、證照查驗用e-gate、返臺勿帶肉製品、出入國門樂輕鬆」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/