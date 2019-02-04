全台唯一 大鵬灣海上教堂浪漫現身

2019-02-04 11:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕年度盛會台灣燈會將於2月19日在觀光局大鵬灣國家風景區休閒特區登場，特區內全台首座海上教堂在年節前終於開幕，事前就已經吸引許多人引頸期盼，趁著這2天大鵬灣天空湛藍，已成為打卡新興景點，前方高達3公尺的愛心造景，更是呼應大鵬灣的絕美愛情故事《海角七號》，預計在情人節搭配台灣燈會，打造成最浪漫的愛情新景點，歡迎民眾前來「定情」。

大鵬灣是日軍相當重要的軍事基地，建造許多碉堡，當時1名日軍與屏東1位女子相戀，經常相約在第7號碉堡見面，男主角的親筆信至今仍保存在大鵬灣的文史館內，所以電影《海角七號》的真實版故事，其實就曾發生在大鵬灣。

營運大鵬灣休閒特區的大鵬灣公司，為創造新的景點，去年不只在賽車場南、北兩處興建2個長達百公尺的堤岸，其中南岸堤以海洋風的輪船造型，打造15公尺、長近30公尺、寬約15公尺的海上教堂，是目前全台灣唯一一座矗立於海域中的教堂，藉由碼頭相連，前方除愛心形狀的造景，還有愛心網架，民眾寫好愛情宣言，再鎖上愛情鎖「定情」，遠眺夕陽、鵬灣大橋，相當浪漫。

大鵬灣公司說，今年要舉辦燈會，人潮可期，屆時園區內絕對是人山人海，邀請民眾可以提早出遊，設定走春的地點就來大鵬灣，先來看看已經完工的大型花燈，如「你容我融」等等，避開摩肩擦腫，而且今年過年車輛入園百元清潔費，可全額折抵遊憩設施如卡丁車、獨木舟、腳踏船、遊園小火車及遊湖船等，還有免費園區接駁車，歡迎民眾在燈會前避開屆時的龐大人潮前來走春。

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