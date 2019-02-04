除夕返鄉留意！東北風增強2縣市大雨特報

2019-02-04 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面通過及東北季風增強影響，氣象局在上午10點許針對宜蘭及花蓮地區等2縣市發布大雨特報。

中央氣象局表示，東北風影響，今（4日）日宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，另外綠島、蘭嶼及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的機率，請民眾留意。

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