35萬顆蚵殼點亮絕美 新住民串出「女神」的風情萬種

2019-02-04 11:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港大鵬灣最近除了台灣燈會的主燈趕工引來注意外，有不少用路人在環灣道路還看到1尊巨大人像引發熱論，白天走近一看，這尊形如女神的藝術品的裙擺竟然是用大鵬灣灣曾馳名於外的「鮮蚵」蚵殼35萬顆、由新住民婦女們一力串成，巨大藝術日前晚間悄悄點亮，風情萬種，令人嘆為觀止。

經詢，這尊女神並不只單純的新年造景，而是由國內知名的藝術家王文志為大鵬灣台灣燈會所打造的花燈，由於2月15日就要試營運，他經過2、3個月不眠不休的工程，晚間經搭載高空作業車「挑燈夜戰」，王文志先暫時用黑色網布遮掩女神裙下神聖的空間，他看著女神美麗臉龐上欠缺的最後一抹光終於就定位如釋重負，直說「晚上終於睡得著了！」。

本屆燈會跳脫以往值年生肖作為主燈造型，除了主燈「巨鮪來富」現正如火如荼搭建中，位於國際交流燈區的女神高達17公尺、最寬處15公尺，「命名為『你容我融』」，王文志笑說，雖然正名是「你容我融」，但新住民們倒是對自己一手打造出『神』級裙擺更有印象，而且「女神」也很符合這個花燈的意境。

女神在建造過程中就屢因特別高大吸引許多目光，行經相距1公里遠的環灣道路看到高聳略窺女神風采，白天黑夜呈現截然不同風貌，白天時全身閃耀神聖光輝，晚間燈光千變萬化展現女炫目光采，令人嘆為觀止。

建造至今，已成為經過園區道路的人最為矚目的焦點，不過，王文志在嘉義梅山從事竹編藝術創作多年，早已揚名國際，連4年受邀日本瀨戶內海國際藝術祭，但本屆燈會卻是他人生60年來首次參與花燈，且材料一下子從自然的竹子，變成經千錘百鍊的「不鏽鋼片」。當他獲屏縣府社會處長劉美淑之邀時也大感意外，因他不曾和社政單位接洽過，但聽到主題是新住民時，二話不說就接下挑戰。

難度是否大增？王文志則笑說，透過焊接，難度到還是還好，但原本鋼片的堅銳透過編織不再有菱有角，他之所以設定這個材料與主題，就是希望突顯現在新住民在台灣已經是常民文化的一份子，她們孤身遠渡重洋來台，謀生、工作，在語言不通的情形，卻展現了無與倫比的勇氣與剛毅，但身為人母時，卻又充滿了柔情的母愛。這些看似衝突卻又實在存在的概念，正好用這個材料來闡揚「剛柔並濟」。

王文志說，新南向政策中的國度，正好是台灣新住民女性中的大宗，經十數年族群融合，早就是台灣常民文化的中堅份子，當初這些異國女子隻身遠渡重洋到人生地不熟語言還不通的國度，得謀生、懷胎生子，孤身承受壓力，台灣人與新住民欣然的相互接納，他認為，東南亞地緣、血緣與台灣早已比與中國更密切，花燈「你容我融」，正是論述新住民與台灣人相互間的包容融合。

大鵬灣最早以海產鮮蚵聞名，甚至還有一座由拋棄蚵殼所打造的小島「蚵殼島」，王文志也帶來嘉義東石的蚵殼，最後更用了30萬顆以上的蚵殼，由新住民們親手串起，融合地景及文化和族群的藝術花燈，令人驚豔。「蚵殼象徵著療癒」王文志表示，媽媽的裙子所有小孩年幼時的回憶，充滿了安全感，而蚵殼只要有海水就能孕育成長、療癒修補破損，展現海洋與女性的包容。

女神就在海邊托腮望向主燈，新住民用「海之女神」、有的人稱為「謬思女神」；王文志表示，裙下空間設計為文化展演空間，也會邀請新住民到場，與燈具廠商設計200多顆小燈來點亮女神，可程式控制燈色，讓女神每時每刻都有不同風貌，歡迎全世界朋友來大鵬灣一睹燈會、主燈及女神的風采。

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