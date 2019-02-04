花蓮七星潭大波斯菊花海 怎麼拍都美

2019-02-04 10:34

［記者王峻祺／花蓮報導］鄰近花蓮知名景點七星潭旁的秘境「四八高地」，因地勢較高，站在入口處就能將遠方的無敵海底盡收眼底，搭配今年1公頃大的波斯菊花海，吸引許多遊客駐足，同時捕捉色彩繽紛的花海及遼闊無垠的湛藍太平洋，直呼「怎麼拍都美！」

七星潭四八高地曼波園區年前變妝，曼波魚石雕坐落在園區入口迎賓，1月初撒下的大波斯菊種子，也在近日綻放，偌大綠地搖身成繽紛世界，紅、白、桃紅及粉色的小花迎風搖曳，加上數條彎曲直通大海端的「愛花小徑」，看了不禁讓人想要「與花共舞。」

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，四八高地曼波園區整體面積約2公頃，由縣府向軍方申請土地無償使用，經農業處與七星潭社區發展協會，歷年共同規畫，打造成花蓮重要觀光景點，園區美化作業未來也會持續進行，矮綠籬、風箏、雕塑品將逐一納入，朝花園城市邁進。

位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，配合春節布置，有一串紅、金魚草、繡球花及蘭花等應景花卉；光復鄉的大農大富平地森林園區，也有近11公頃的油菜花海及裝置藝術；富里鄉靠近農會的台9線段，則種滿萬壽菊、鼠尾草及孔雀草，還有魚米共生、鴨間稻等主題田區可供遊客與魚和鴨互動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/