避免過完年肥一圈 營養師：3大地雷零食要小心

2019-02-04 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕新年假期不少人會選擇躺在沙發吃零食並慵懶地看著電視，好好放鬆心情，不過選擇零食要注意，以免過完年假不但肥了一圈，還會對健康產生影響，對此，營養師賈婷雯提醒，3大地雷零食要小心。

據《ETtoday新聞雲》報導，營養師賈婷雯表示，洋芋片熱量相當高，成分中脂肪就佔了一半以上，熱量相當於白飯的4倍，100克的洋芋片就有550卡，且洋芋片吃多了容易增加高血脂的風險；珍珠奶茶的熱量也不容小覷，其中的珍珠熱量就相當於一碗白飯，一杯大杯半糖的珍奶熱量更有600大卡，幾乎等於1個便當，其中的反式脂肪又容易造成心血管疾病；乳酸飲料含有益生菌聽起來很健康，不過為了好喝，其中大多加了很多糖，喝太多容易提高代謝症候群，建議購買前查看營養標示，選擇含糖量低的品項。

那有什麼零食是推薦的呢？健康食彩營養師余詔儒建議，可以挑選沒有調味的綜合堅果、無鹽海苔、天然果乾，既能解饞又兼具營養，是對人體低負擔的零食。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/