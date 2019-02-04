歡樂宜蘭年除夕守歲晚會 今晚羅東文化工場登場

2019-02-04 10:10

［記者游明金／宜蘭報導］2019歡樂宜蘭年「豬事順興」除夕守歲晚會，今晚9點30分在羅東文化工場登場，除了有豐富精彩表演，也會進行跨年倒數迎金豬，並發送3600份、內有10元硬幣豬年紀念紅包給民眾，歡迎參加。

歡樂宜蘭年是讓宜蘭人圍爐共聚後，能一同參與歡慶迎接新年的活動，今年邁入26年。羅東文化工場充滿新年氛圍；今晚守歲晚會8點45分由「老歌仔鬧新春」先行暖場表演，預告晚會登場。

重頭戲是「除夕守歲晚會」，起爐儀式則於晚間9點30分開始，由充滿活力的「重擊現實打擊樂團」及北管戲曲保存團體「漢陽北管劇團」帶來演出，會場並有童玩闖關遊戲、戲劇演出等節目。

其中，也邀請年輕人喜愛的羅美玲、符瓊音、MVP迷霧森林樂團等歌手、樂團，帶來「金曲守歲」，陪大家度過今年最後一天，最後「千人齊心趕年獸」活動，結合眾人力量，將年獸趕出蘭陽平原，平安過好年。

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