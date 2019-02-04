運用大數據掌握每日輿情 鄉民愛討論啥內政部都知道

2019-02-04 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣社群網路蓬勃發展，政府施政往往成為網民討論焦點，但不時有假新聞或謠言四處散佈。據了解，內政部為掌握每日輿情及新聞時事，近年充分運用大數據解析最多人關注議題，每日製作輿情大數據摘要報告，掌握網路最新民意。

內政部官員透露，大數據已成為內政部掌握民意不可或缺管道，鄉民的最關心話題皆有製成「內政部每日輿情大數據摘要報告」，包含與內政部業務有關的網路正夯熱門關鍵字，都可以透過大數據撈出來。

官員舉例，近期新北市發生一名父親因小孩買肉圓沒加辣，將妻子及兒子施暴痛打的新聞，後來又引發鄉民私刑正義效應，因為與內政部警政署業務有關，包含「肉圓、新北、沒加辣、惡爸」等用詞，都成為當時網路熱門關鍵字。

官員提及，日前綽號G哥的「比基尼登山客」吳季芸在南投馬博橫斷登山途中發生墜谷山難，報案後大批山青上山搶救，最後仍不敵失溫罹難，此事與內政部消防署及空勤總隊搜救業務有關，大數據一撈包含「比基尼、登山、失足、崩潰」都是那陣子網搜熱門議題。

據了解，內政部每日都會整理前一天網路5大熱門討論文章，不限於新聞網站，只要內容提及內政部及轄下警政署、消防署、移民署、役政署、營建署等所屬單位相關業務或關鍵字，都在內政部可收集到範圍內。

依大數據摘要報告顯示，今年1月下旬，其中一天前5大熱門討論文章，皆與「比基尼登山客」有關，第1名為「山區低溫又大雨、比基尼登山客墜谷失溫死亡」，這篇在雅虎新聞露出的報導，吸引高達728人回文討論，對於女性穿著、獨攀的正反意見吵得不可開交。

官員指出，大數據分析對了解每日輿情相當有幫助，不只前5大熱門，前20大熱門都可以統計，包含文章標題、作者、來源、回文數、按讚數、分享數、發文時間，全部都能排列組合統計分析。

官員強調，政府關注每日輿情不是要控制民眾言論自由，而是貼近民意、了解民意，以利政策制定及澄清回應，大數據有撈到很多內容農場熱門文章，討論度不會比一般新聞網站、臉書、Youtube或PTT網路論壇低，顯示非常多民眾每天都在被餵食假訊息，這是官方在網路時代所面臨很大的挑戰。

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