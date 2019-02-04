今明濕涼初二放晴回暖 更強冷空氣初五抵台

2019-02-04 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，北台灣今起轉濕涼，東半部已有明顯降雨，氣象專家吳德榮表示，年初一（5日）與今天的天氣類似，初二（6日）天氣好轉，氣溫逐日回暖，西半部晴朗穩定，直到初五（9日）晚間才會再變天轉冷。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天這波東北季風帶來的水氣很多，北部及東半部有明顯降雨，中南部也有零星降雨機率，不過冷空氣不多，各地氣溫變化幅度較小，惟北台灣仍因降雨，民眾體感上仍覺濕涼。

吳德榮表示，年初二起至初五，東北季風減弱，天氣逐日回暖，早晚偏涼，西半部天氣穩定，不過擴散條件不佳，汙染物容易累積，易導致空氣品質不佳的狀況；西半部及外島清晨易起霧，影響能見度。

吳德榮引用最新模式模擬結果指出，春節期間第二波冷空氣南下的時間與強度分別延後及調弱，年初五晚間至初六（10日）冷空氣抵達，位處迎風面的北部與東半部地區將有局部降雨。他說，這波冷空氣強度雖下修，但仍較目前這波強，提醒民眾屆時應適時更換衣物，以防感冒。

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