02/04 各報重點新聞一覽

2019-02-04 09:59

自由時報

酒駕奪命 朝「故意殺人」修法

年關將近，卻接連發生酒駕撞死人悲劇，台中市短短11天內接連發生2起重大的酒駕事故，奪走5條無辜人命，引發社會譁然、群情激憤，咸認酒駕零容忍，現有的處罰對酒駕者太輕，「根本罰不怕」！才讓酒駕者一再心存僥倖；為平息廣大民怨，法務部昨罕見凌晨發出新聞稿，宣示「酒駕致死」刑責，將研擬朝「故意殺人」方向修法，部長蔡清祥更將與交通主管機關研議車輛加裝酒精鎖，預防酒駕者上路。

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台灣旅行團 上海被撞1死9傷

雄獅旅遊上海旅行團昨天驚傳嚴重意外事件，團員在上海泰康路田子坊景點走路時遭失控車輛撞擊，導致45歲王姓團客死亡、另9人輕重傷，家屬最快將於今天前往中國善後。

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去年才刮中百萬 竟搶中獎彩券行

嘉義縣39歲男子吳上維，去年在高市左營果貿社區的彩券行，買一張2000元超級紅包刮刮樂，幸運刮中100萬元，今年他因離婚又缺錢，想到中獎彩券行是他的幸運地，前晚以紅包裝200元面額的便條紙玩具鈔誆騙店員，趁機搶走162張、價值32萬4000元的刮刮樂「2000萬超級大紅包」，準備過年發大財，吳嫌15小時後就在雲林縣落網，不過身上僅剩34張彩券及現金12萬多元。

詳見去年才刮中百萬 竟搶中獎彩券行。

蘋果日報

上海被撞 台團1死9傷 BMW狠衝人行道 親友春遊陷煉獄

車水馬龍的中國上海市黃浦區徐家匯路、打浦路口，一群趁著春節假期出遊的台灣遊客漫步在人行道上，要去參觀知名文創景點「田子坊」，未料一輛失控的藍色BMW從前方衝上人行道，如保齡球般撞翻10名台人，造成1死、3重傷、6輕傷，現場驚叫聲四起，傷亡者橫七豎八倒在地上，有人滿身是血，快樂假期頓成人間煉獄。

「酒駕朝殺人罪修法」刑期最輕10年 蘇揆怒誓嚴懲

酒駕害命悲劇一再發生，這次政府終於硬起來，決定祭出五大鐵腕策略嚴懲酒駕者！行政院長蘇貞昌昨握拳痛斥「酒駕致死等同故意殺人」，法務部也同步宣示，將研議修法針對酒駕致人死亡者，依最輕本刑10年起跳的殺人罪法辦，且不排除針對酒駕累犯採取一律入監收治的手段；針對酒駕累犯的車輛，考慮加裝酒精鎖防止酒後上路，一旦仍被查獲酒駕，將扣車、宣告沒收，修法方向一出藍綠立委叫好，立法院長蘇嘉全也說，會列入下會期優先議程。

聯合報

蘇揆重話「酒駕致死等同故意殺人」 法部急修法

台中酒駕累犯害命引發社會關注，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌昨均主張嚴懲，蘇貞昌更明確表示，「酒駕致人於死，等同故意殺人」，法務部呼應蘇揆說法表示，研擬朝「故意殺人」方向修法，檢察官未來也可視犯罪情節，聲請沒收酒駕者車輛。

兩峰會都相中峴港？川金、川習會 傳越南接棒登場

香港南華早報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平正考慮於27至28日在越南峴港舉行「川習會」，討論貿易爭議。日本媒體則報導，川普預定於本月25日和北韓領導人金正恩舉行「川金二會」，據稱平壤當局已同意美方提出的地點，亦為越南峴港，屆時兩大峰會同地先後上場，3位領導人甚至可能共聚一堂。

中國時報

法部祭3招 嚴懲酒駕！故意殺人罪、酒精鎖、沒收車輛

對近來一再發生酒駕致死案件，法務部長蔡清祥昨表示「痛心、不捨」，對人民的憤怒感同身受。他強調，法務部將研議修法，酒測值超過一定數額，即視同具殺人之不確定故意，將盡速邀交通主管機關，積極研議車輛加裝「酒精鎖」，另由檢察官以「犯罪工具」聲請沒收車輛，以遏阻酒駕一再發生。

小年夜傳憾事！台團遊上海 失控車衝撞1死9傷

昨天是小年夜，卻傳出台灣旅行團在上海車禍意外事故，雄獅旅行社2日出發的南京涵碧樓江南全覽8日遊團體，共31名旅客、1名領隊，昨（3）日上午團員走路前往預定景點時，於上海市徐家匯路與打浦路路口遭撞，造成10名旅客受傷，其中1名當場死亡。

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