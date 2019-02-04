北台灣今整天感受濕涼 初二迎接溫暖好天氣

2019-02-04 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東半部有短暫陣雨，中南部及金門、馬祖也會斷斷續續地降下雨勢，中央氣象局也在今日凌晨4點40分針對宜蘭縣及台東縣發佈大雨特報。

今日溫度方面，晨間各地低溫約16至21度間，高溫部分明顯下降，北台灣約在20度上下，相較於昨天一口氣下降9度，整天感受濕涼，而中南部及花東約24到28度，也有2至4度的降幅。

今日空氣品質部分，受鋒面通過及東北季風增強影響，花東空品區為「良好」等級；受東北季風挾帶微量污染物移入影響，北部、竹苗、中部及宜蘭空品區為「普通」等級，中部以北局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級，濃度將視降雨強度而有所變化；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

週二（5日；初一）受到東北季風影響，各地有機會降雨，各地低溫約15至19度，不過高溫部分北台灣約在22、23度左右，感受濕涼，至於中南部及花東約24到28度，感受較為舒適。週三至週五（6日至8日；初二至初四）隨著東北季風減弱，各地高溫約25至29度，低溫約16至19度，又會再度回到白天舒適溫暖、日夜溫差大的天氣型態，除東半部仍有局部短暫雨外，西半部將轉為多雲到晴的天氣。

週六、下週日（9日、10日；初五、初六）受另一波東北季風增強及影響，北台灣再度轉涼，中南部及花東早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 18 20 ~ 25 21 ~ 26 21 ~ 23

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