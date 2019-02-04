台東數位年貨大街 春節不打烊

2019-02-04 10:11

〔記者張存薇／台東報導〕春節連假親友歡聚，台東縣政府數位年貨大街不打烊，配合應用加值App「TTPush」推出數位年貨大街，「百枚金幣快樂購」春節應景商品，每項商品或服務只要100枚台東金幣再加上部分自付現金，就能享折扣優惠，包括咖啡福袋、鮮花、紅包、洗頭剪髮都適用！此外，縣府推出的「購夠台東」電商平台今天、初五登入會員，即贈100元商品折價券，9日至28日消費滿999元免運費。

台東縣地處偏遠，縣府持續發展無國界的數位網路科技，自2017年推出TTPush台東金幣APP推播縣政資訊，已累積5萬5000位會員，民眾透過回答問卷拿台東金幣，再兌換美食等商品或繳納路邊停車費等服務，去年縣府及發放超過6000萬枚金幣、有8萬人次兌換商品。

縣府國際發展及計畫處指出，春節期間每天都會推出金幣大放送縣政宣導，另有8間商店推出65項應景商品，包括紅包袋、咖啡、點心、鮮花、伴手禮等，搭配部分現金即可以100元台東金幣購買優惠商品或服務。

此外，以推廣台東縣在地農漁特產品、伴手禮等為主的「購夠台東」電商平台已有3000多種商品，春節期間亦有活動，今天及初五（9日）2天登入會員，即贈100元全館商品折價券，每筆消費滿1000元即可使用1張折價券，而在9日至28日滿999元免運費，詳情可見購夠台東電商平台。

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