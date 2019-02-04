今年全國首例！高雄市爆發本土型登革熱確定病例

2019-02-04 10:00

首次上稿 01:31

更新時間 10:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市前鎮區興邦里驚傳今年全國首例本土型登革熱確定病例，經疾管署昨天深夜證實確診，罕見2月發生登革熱疫情，今年提早發生應是暖冬所致，成為登革熱防疫重要警訊。

高市今年有6例登革熱境外移入確診病例，其中興邦里上個月就發生1例，不料興邦里昨夜又確診今年首例本土登革熱病例，身分是住在當地20多歲的年輕人，兩者相距195公尺，是否因境外移入導致本土病例發生，路徑仍待中央基因比對釐清。

衛生局表示，個案為20多歲女性，居住前鎮區興邦里，於前鎮區瑞祥里彩券行工作，經疫調活動地除住家與工作地點外，潛伏期曾至小港區順苓里，支援其他彩券行2日，且工作地鄰近鳳山，該案無特殊病史，過去未曾罹患過登革熱，2月1日開始陸續出現發燒、頭痛至診所就醫，診斷為感冒，2月2日因症狀加劇至醫院就醫，經抽血2月3日疾病管制署檢驗確診病毒型別為第2型。

值得一提的是，過去登革熱疫情都是夏天為主，去年首例發生在7月，今年罕見2月初就爆發首例疫情，比過去提早5個月發生，成為登革熱防疫的重要警訊。

衛生局針對個案周邊400公尺高風險場域及列管點，進行孳生源巡檢作業，2月3日於前鎮區興邦里及瑞祥里等警戒里別病媒調查100戶，查獲好神拖脫水桶及油煙桶等2處孳生病媒蚊幼蟲，現場已予清除，呼籲民眾過年不忘防疫，隨手清除孳生源，才能杜絕登革熱疫情。

網友於PTT網站PO文表示茲事體大，提醒新市長韓國瑜除了想要發大財，也要比照防範非洲豬瘟疫情，盯緊登革熱疫情不要忽略，避免還沒賺到錢就賠了健康。

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