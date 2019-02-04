波蘭女科學家研究新發現 可望降低太陽能板成本

2019-02-04 00:14

〔中央社〕如果有一天不論下雨或出太陽，所有建築物的窗戶和外牆都能提供建物所需能源，世界會是什麼樣子？一位波蘭科學家研究的新發現，讓人類離實現永續生活夢想更近一步。

法新社報導，36歲的波蘭物理學家兼女商人馬林科威斯（Olga Malinkiewicz）使用新的鈣鈦礦（perovskites）噴墨加工方法，發展出新一代較便宜的太陽能電池。如此一來，就算在較低溫度下也能生產太陽能板，大幅降低成本。

塗上鈣鈦礦的太陽能板，不但輕、可彎曲、高效、便宜，還能有不同顏色和透明度。

鈣鈦礦能輕易附著幾乎所有物體表面，像是電腦、車子、無人機、太空船或建築物，不論是在陰影下或室內都能產生電力。

一些專家表示，由於鈣鈦礦驚人的物理性質，相關技術有望讓所有人取得太陽能的方式出現革命性變化。

瑞士洛桑聯邦理工學院在研究太陽能領域地位拔尖，教授納茲魯丁（Mohammad Khaja Nazeeruddin）說：「在我們看來，鈣鈦礦太陽能電池有可能解決世界能源貧乏問題。」

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