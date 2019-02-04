機師工會控訴華航兩面手法 拒與何煖軒會面

2019-02-04 09:51

首次上稿 2/3 23:22

更新時間 2/4 09:51

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師重啟罷工，機師工會更指控，華航至今未與工會溝通，交通部長林佳龍急電人在美國的華航董事長何煖軒返台，原預計今（4）日與工會溝通，但工會昨晚發布聲明，控訴華航玩弄兩面手法，無法與既無誠信又無誠意的何煖軒會談。

機師工會指稱，重啟罷工後，交通部、勞動部與桃園市政府均曾與工會接觸，唯獨華航資方不斷向飛行員恐嚇、施壓，散布錯誤訊息、攻擊工會，完全沒有善意，何煖軒則是一直冷處理，直到林佳龍要求，才決定明日返台。

工會透露，昨天下午3點才接獲華航首次聯繫，表示何煖軒今天希望找工會「聊一聊」；但就在工會討論是否在罷工前再給華航一次機會，會員卻收到華航發給全體飛行員的「針對工會聲明」信件，以完全錯誤的法律概念誤導、恐嚇會員，更充斥極度敵意與攻擊。

信中指稱工會為「友航飛行員所領導」，但事實上工會決策機制為全體幹部共同決定，重啟罷工的決議則獲得華航全數會員代表一致支持。工會確認出自於華航資方後，全體幹部已對華航徹底絕望，華航一方面邀約「溝通」，同時卻狠狠呼工會巴掌，沒有誠信更毫無誠意，更別提長期杯葛協商、漠視飛安等行徑。

工會聲明，華航行徑證明資方態度毫無改變，何煖軒顯然只做樣子給交通部看，基於此，在華航分會正式行動前，已不存在與何煖軒董事長或華航管理高層有任何單獨會談的空間與可能性。工會呼籲全體華航會員，請依照代表大會決議持續進行爭議行動之準備工作，並務必於近期密切注意工會所傳遞之重要訊息。

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