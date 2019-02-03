傻眼！他年貨大街買到「天價糖果」 網友驚：太誇張

2019-02-03 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕每到農曆新年大家都會前往年貨大街採買年貨，但可千萬要先問清楚價格。一名網友近日帶小孩到台北年貨大街迪化街買糖果，沒想到結帳時被告知，這一小包糖果要價220元，讓他非常傻眼，但臉皮薄的他還是忍痛付錢。

一名網友2日在臉書「爆料公社」發文表示，當天晚上帶小孩去逛迪化街，原本說好不買東西的，但小孩看到愛吃的可樂糖便吵著說能否買一些，他心想依照在大賣場購物的經驗，一包糖果沒多少錢，想不到一小包結帳竟然要價220元。原PO表示自己臉皮薄，只好忍痛掏錢買單，但也感嘆「真的不要怪看的人多買的人少，不是每個人都像我是潘仔。」

糖果照片曝光後，網友也紛紛喊貴，驚呼「敲盤子大街」、「所有種類去全聯各買一包都不用220」、「很普通的糖果賣太貴了」、「真的太誇張了 很貴」、「曾經買過一次700 嚇到N年打死不敢去了」、「去年去一次之後，跟朋友發誓，如果誰在提起要去年貨大街就賞她巴掌」、「看起來都不是精緻的糖果，這樣看起來真的很貴欸」。

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