上海污染物除夕抵台 南部地區空品不佳

2019-02-03 21:38

〔記者劉力仁／台北報導〕明天除夕夜，南部民眾圍爐之際，要注意空品不良。

環保署發布空品預報，受鋒面通過及東北季風增強影響，來自於上海的PM2.5細懸浮微粒，預估明天（4日）中午隨東北季風南下影響台灣，雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主，請南部民眾注意。

環保署監資處長張順欽表示，今天（3日）早上10時上海的細懸浮微粒濃度達81微克每立方公尺，預估除夕中午影響台灣，北部、竹苗、中部及宜蘭空品區為「普通」等級，中部以北局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級，濃度將視降雨強度而有所變化；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

初一受東北季風影響，北部及東半部有短暫陣雨，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區為「普通」等級；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

初二東北季風減弱，僅東半部地區有局部短暫雨，擴散條件稍轉差。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件較差，雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

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