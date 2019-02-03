對流旺盛！今晚至明晨宜蘭、花蓮及台東嚴防大雨

2019-02-03 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今（3）日晚間7點30分對宜蘭、花蓮及台東（含綠島、蘭嶼）發布大雨特報。

氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛影響，今（3日）晚至明（4日）晨宜蘭及花蓮、台東地區（含綠島及蘭嶼）有局部大雨發生機率，提醒民眾注意。

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