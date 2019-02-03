對流旺盛！今晚至明晨宜蘭、花蓮及台東嚴防大雨

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今（3）日晚間7點30分對宜蘭、花蓮及台東（含綠島、蘭嶼）發布大雨特報。
氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛影響，今（3日）晚至明（4日）晨宜蘭及花蓮、台東地區（含綠島及蘭嶼）有局部大雨發生機率，提醒民眾注意。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今（3）日晚間7點30分對宜蘭、花蓮及台東（含綠島、蘭嶼）發布大雨特報。
氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛影響，今（3日）晚至明（4日）晨宜蘭及花蓮、台東地區（含綠島及蘭嶼）有局部大雨發生機率，提醒民眾注意。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv