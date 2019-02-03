閃亮豬辣妹！六福村疣豬三姊妹陪你迎豬年

2019-02-03 18:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吃過豬肉、看過豬走路，那你有見過疣豬界的頂級辣妹嗎？全台灣唯一擁有非洲疣豬的六福村，結合三隻小豬童話故事，為園區內的疣豬三姊妹：珍珠、愛珠、寶珠精心打造三棟房屋！六福村動物部指出，這是以動物福祉為考量、同時達到教育意義的設施，適逢金豬年，應景又討喜！

「豬年看金豬！」六福村的疣豬家族有七名成員，老爸爸大豬公和媽咪，兩兄弟摩摩、喳喳，以及珍珠、愛珠、寶珠三姊妹，為了讓疣豬家族能過個幸福快樂的「本命年」，六福村動物部動手要為豬豬們蓋個家，這也是為了達到動物行為豐富化的目的。

動物部環境教育課長林純如指出，在野外棲息的野生動物每天的行為活會因應季節氣候、日夜週期、食物盈缺、躲避天敵等變化，但動物園圈養的動物擁有固定的食物供給，互動個體也不如野外多元。因此，在圈養環境的野生動物出現的行為，就不像野外族群個體那麼自然與變化多樣。行為豐富化是指透過對動物本能與個體習性的了解與觀察，透過不停地改變動物的場域環境、覓食方式，以增進動物發展出更豐富、與野生環境更相近的行為。

林純如說，5歲的摩摩、喳喳經常在外到處串門子；而4歲的珍珠、愛珠、寶珠三姊妹個性內向嬌羞，和媽咪一起住在疣豬區內，而三棟房屋磚屋、木屋、草屋，三姊妹最愛待在磚屋附近，遊客搭乘蒸汽小火車就能見到牠們可愛的倩影。上午動物部工作人員為小屋貼上春聯、增添年節氣氛，在蒸汽火車上的遊客看見三棟小屋都興奮不已，紛紛拍下小豬們站在房屋旁邊的可愛模樣。

長達九天的農曆春節連假，六福村打出寒假最強檔的年度最低價，全民無條件499元半價優惠，預估可吸引12萬人次入園，較去年春節成長66％。

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