友人贈「黑色烏魚子」他以為壞掉 網友大驚：高檔貨

2019-02-03 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾過年前收到好友贈送的1包真空包裝的烏魚子，但它的外觀竟是呈現黑色，民眾對此將它拍照po網並且發問「還能吃嗎」，沒想到立刻有識貨的網友一眼認出它是相當罕見的「血子」。

民眾將照片貼上臉書社團「爆廢公社」，從中能見友人送上的2塊真空包裝烏魚子，全部都呈現黑色，擺在桌上顯得更加漆黑，民眾對此感到心裡怕怕的，在下肚前想先詢問網友們的意見，有網友馬上表示他所收到烏魚子價格不斐，市面上黑色的烏魚子價格均在千元以上。

據悉，野生烏魚的卵最有價值，依照顏色、大小區分等級，越深者價格越好，之所以會呈現黑色是因為烏魚在打鬥過程中，微血管破損導致血液進入腹中的卵，因此將卵取出體外時，才會有別於一般黃色、橘色的烏魚子，散發出黑色的光澤。

但也有網友故意逗該位民眾，認為該隻烏魚「一定是老菸槍，連卵都變黑了」，更有網友留言向他收購該包黑色的烏魚子，「這你不敢吃，我幫你處理」、「這有錢不一定買的到呀」。

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