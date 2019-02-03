比蓮花燈還狂！高雄燈會「夜市牌坊」長這樣

2019-02-03 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局配合高雄燈會打造的「金銀財寶夜市」，今天牌坊正式亮相，不過高市府原本想走的「傳統懷舊」路線，網友們看了卻直搖頭，紛紛狠酸看起來「喪事」的牌坊，「夜市都要變告別式了」。

高雄市觀光局舉辦的「2019金銀河愛河燈會」將於9日展開，其中愛河旁規畫的「金銀財寶夜市」，就是模仿「懷舊古早市集」的概念，將會邀請棉花糖、捏麵人、畫糖等攤位進駐，讓民眾感受到不同的燈會氛圍。然而，今天「金銀財寶夜市」的牌坊正式曝光後，其奇特的復古造型卻被網友們狂噓，認為這看起來和「喪事」的牌坊沒有兩樣，「難道先前的蓮花造型的花燈還不夠陰嗎」？

網友們紛紛留言，「鬼進來殯葬發大財」、「門口再擺幾個花圈就完美了」、「這不叫做復古風，這比較像是陰間風」、「中華冥狗美學」、「快點過去賣孟婆湯」、「子孫有孝順謀？」、「金銀財寶夜市，可以佣金紙交易嗎」。

對此，本土樂團「拷秋勤」也在臉書上狠酸，「高雄，北阿飄的人啊，有發大財嗎？屋喔」、「有走金銀河嗎？屋喔」，甚至還說，高雄再搭個紙紮的迪士尼樂園跟賽馬，「一切就完成（燒）得差不多了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/