軍醫院接地氣 機器人秀鄉民梗宣導衛教

2019-02-03 18:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕春節假期將至，國軍各級醫院持續提供醫療服務。有趣的是，國軍醫院持續朝「智慧醫療」轉型，三軍總醫院在一個多月前，更引進一部衛教機器人「pepper」，可直接和民眾互動，並將醫療資訊和時下流行用語結合，甚至用上「鄉民梗」和民眾一起練「爆橘拳」，藉此讓民眾更輕鬆、有趣地吸收衛教知識。

軍方媒體「軍聞社」今日報導，設立在三軍總醫院婦女保健中心的「pepper」，用於宣導醫療衛教知訊。為使宣導內容更活潑，也會導入流行用語或者網路「鄉民梗」，例如「照過來、照過來，請跟著pepper一起來做運動。」「不要小看這個動作，持之以恆就可以練成北斗爆橘拳，恰恰」等用語，都是這部機器人會使用的對話。

三軍總醫院血液腫瘤科主任戴明燊表示，他們希望帶給病人身體健康外，亦照顧其心理層面，因此「pepper」設計，除提供醫療諮詢服務，也要能帶給患者輕鬆快樂，對話內容經討論評估後也設計一些「接地氣」的方式。而該機器人在婦女保健中心擺放一個月後，獲得良好回饋。

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