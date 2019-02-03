屏縣兩大春節市集陸續登場 吃小吃看花燈人氣夯

2019-02-03 18:01

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市為期8天的台糖街春節市集昨晚開賣，吸引許多民眾一邊吃小吃一面欣賞繽紛亮麗的花燈，散發濃濃年味；南台灣頗富盛名的潮州春節市集，每年吸引超過20萬人湧入，今年從除夕開賣到年初三，近500個各式好玩又好吃的攤位，等著民眾來捧場。

屏東市公所表示，台糖街春節市集除網羅160攤各地小吃外，還有五花八門的親子互動遊戲、農特產品展售、街頭藝人表演等，入口設計應景的「金豬報喜祈願隧道」，可愛的模樣，迎接各地遊客到來，現場還有多部各鄉鎮特色花燈展示，十分吸睛。

公所表示，2月7日大年初三晚間7點現場將舉辦新春晚會，邀請柔情女聲甲子慧及國民女神黃思婷、金曲樂團、屏東實力團體黑旋風、高校女神許維芳等眾多藝人，與屏東市民一起嗨新年。

位於潮州鎮民治溪畔的春節市集，今年集結近500攤各式美食攤位，將在明天開賣至大年初三共4天，預計將吸引超過20萬人湧入，警方籲請民眾遵守交通管制，並慎防扒手，以免影響春節遊興。

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