屏縣兩大春節市集陸續登場 吃小吃看花燈人氣夯

每年吸引超過20萬人湧入的潮州春節市集，將從除夕開賣持續到大年初三。（記者李立法攝）

每年吸引超過20萬人湧入的潮州春節市集，將從除夕開賣持續到大年初三。（記者李立法攝）

2019-02-03 18:01

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市為期8天的台糖街春節市集昨晚開賣，吸引許多民眾一邊吃小吃一面欣賞繽紛亮麗的花燈，散發濃濃年味；南台灣頗富盛名的潮州春節市集，每年吸引超過20萬人湧入，今年從除夕開賣到年初三，近500個各式好玩又好吃的攤位，等著民眾來捧場。

屏東市公所表示，台糖街春節市集除網羅160攤各地小吃外，還有五花八門的親子互動遊戲、農特產品展售、街頭藝人表演等，入口設計應景的「金豬報喜祈願隧道」，可愛的模樣，迎接各地遊客到來，現場還有多部各鄉鎮特色花燈展示，十分吸睛。

公所表示，2月7日大年初三晚間7點現場將舉辦新春晚會，邀請柔情女聲甲子慧及國民女神黃思婷、金曲樂團、屏東實力團體黑旋風、高校女神許維芳等眾多藝人，與屏東市民一起嗨新年。

位於潮州鎮民治溪畔的春節市集，今年集結近500攤各式美食攤位，將在明天開賣至大年初三共4天，預計將吸引超過20萬人湧入，警方籲請民眾遵守交通管制，並慎防扒手，以免影響春節遊興。

  • 屏東市台糖街春節市集吸引許多民眾一邊吃小吃一面欣賞繽紛亮麗的花燈。（屏東市公所提供）

    屏東市台糖街春節市集吸引許多民眾一邊吃小吃一面欣賞繽紛亮麗的花燈。（屏東市公所提供）

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