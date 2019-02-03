韓國瑜紅包「賤賣出售」！ 韓粉氣炸

2019-02-03 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年即將到來，高雄市長韓國瑜日前到高雄各地發放紅包，不料有網友拿了韓國瑜紅包後，竟拿到網路上「賤賣出售」，讓韓國瑜的支持者們都氣炸了，紛紛怒嗆「不珍惜就算了，不要貶低市長好嗎？」

韓國瑜日前到高雄各地發放紅包後，國民黨立委補選參選人鄭世維今（3）日又加碼放送2000個，吸引眾多韓粉排隊索取，不料有網友拿到韓國瑜的紅包後，竟不是要留著用或收藏，反而是PO到網路上轉手，甚至強調可以「賤賣出售」，讓許多辛辛苦苦排隊還拿不到的民眾暴怒，痛批「請珍惜好嗎」、「不要貶低我們韓市長！」、「都已經是10元紅包還賤賣出售？」

不過面對韓粉砲轟，該名網友則反擊，「我有很多個，只賣給韓粉」，但是他自己也不是民進黨的，「為什麼把我染成綠色？非藍即綠？只有藍綠？這樣的素質難怪我們常常被綠營看不起！」

據了解，目前網路平台上販賣的韓國瑜紅包，1個叫價約150至888元不等，之前甚至傳出有人賣1個賣1500元，也通通被韓粉們搶購一空。

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