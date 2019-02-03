吹南風污染物往北飄 濁水溪以北縣市空品不佳

2019-02-03 17:47

〔記者蔡文居／台南報導〕明天是除歹，也是立春。台南今天上午起開始吹南風，原本凌晨台南PM2.5濃度達到紫爆的程度，南風一吹，污染物全都往北飄，台南PM2.5濃度出現難得的個位數，而濁水溪以北的縣市，PM2.5濃度仍偏高，到下午4點為止，以彰化二林測站空品最糟，濃度達61微克／立方公尺。

根據環保署空品監測顯示，今天凌晨3點，除了陽明山和東北角外，全台灣西部縣市空氣品質都不佳，其中以雲嘉南空品區最糟，各測站的PM2.5濃度幾乎都紫爆，台西站更是破百，空氣品質糟透了。

到了今天上午，南部吹起南風，污染物開始往北飄，台南等縣市PM2.5濃度到了下午都降到個位數，而濁水溪以北的縣市空品則不佳。南北空品豬羊變色，這在冬季十分少見。

台南市環保局表示，小年夜南風吹拂，台南空氣品質良好。除夕至初一北風帶來境外污染，空氣品質開始轉差，一直到初四晚至初六，新一波北風帶動空氣水平流動，空氣再次稍轉好。

環保局表示，提醒市民朋友，初一晚至初五是空氣污染風險較高時段，請注意空氣品質變化。環保局年節將持續監測空氣品質，空品應變不打烊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/