除夕夜搶頭香、領錢母！彰縣宮廟資訊看這裡

2019-02-03 17:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕「廟多多」的彰化縣，合法有寺廟證的登記家數超過600家，民眾過年走春少不了到寺廟祈福，明晚除夕夜宮廟搶頭香的活動，年年總是吸引民眾前來搶著要當第1個把香插進金爐裡的人，既拿大獎同時祈求金豬年好彩頭，今年搶頭香活動各在彰化市南瑤宮、和美鎮龍華慈惠堂舉辦，預料又將帶來人潮。

縣府民政處表示，今年除夕夜除了寺廟搶頭香活動之外，還有鹿港鎮天后宮八音鬧廳及金鑼開鑼儀式、福德祠財神爺登壇賜福、溪湖鎮福安宮溪湖媽花燈展示、芳苑鄉福海宮送發財金吃湯圓、芬園鄉寶藏寺開廟門活動擲筊發錢母等等，習俗年年有，今年延續。

大年初一，寺廟活動強強滾，員林市興賢書院及秀水鄉秀水華龍宮有新春團拜活動，彰化市南瑤宮及北斗奠安宮擲錢母活動，彰化市佛光山、彰化福山寺新春禮千佛法會，和美鎮龍華慈惠堂發紅蛋撥蛋殼去舊運活動，溪湖鎮永安宮提供平安餐，伸港鄉福安宮發福袋，芳苑鄉普天宮提供參香信徒享用湯圓，永靖鄉甘霖宮發紅包活動。

大年初二，大村鄉大庄慈雲寺中午有提供平安餐供參香信徒享用。

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