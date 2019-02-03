春節連假防塞車 霧峰警分局建議民眾走替代道路

2019-02-03 16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕春節連續假期即將到來，面對中市霧峰區轄內有國道3號、6號、中投公路與台74線快速道路行經，是重要的交通樞紐，霧峰警分局預判於2月6日大年初二10至12時於這些路段會出現回堵情形，提供改道路線，防止民眾塞在車陣中。

此外，霧峰警分局轄區近1個月就發生2起酒駕，造成5人死亡交通事故，霧峰警分局表示，春節期間，除了進行交通疏導管制，特別針對酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等三項重大違規嚴格取締，以維護民眾安全。

霧峰警分局表示，每逢連續假期，台74線霧峰端接國道3號南下霧峰系統處，國道3號因為實施匝道儀控，常導致台74線接國道3號南下道路有車流回堵情形。

依據霧峰區交通特性預判於大年初二10至12時於該路段會出現回堵情形，霧峰警分局為疏解交通壅塞情形，除監控車流狀況，亦隨時反映高速公路局中區交控中心，以機動調整匝道儀控秒數，加速疏解車流。

霧峰警分局建議用路人如欲避開國道3號霧峰路段壅塞車潮，宜改道由台74線大里二匝道，經由環中東路、台63線及台14線銜接國道3號草屯交流道。

另外建議民眾若遇上霧峰交流道塞車時，南下車輛可改走台3線，由草屯上國道3號，或由舊正交流道上國道6號避開車潮，以維護車流順暢。

此外，霧峰警分局於春節期間特別針對重大交通違規，包括酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等三項重大違規嚴格取締，為杜絕民眾酒後駕車的僥倖心態。

針對易發生酒駕肇事、酒駕違規之路段，採綿密酒測稽查，也就深夜、清晨時段針對違規超速車輛加強取締。

霧峰警分局長莊勝雄呼籲鄉親切勿酒後駕車，期許交通「一路順暢、人車平安」，也呼籲駕駛朋友如果有必要飲酒，可指定駕駛或搭乘大眾交通工具，也可利用餐飲業者提供的代客叫車服務、下載叫車App或撥打55688計程車專線服務，讓親朋好友都快樂餐敘，平安回家。

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