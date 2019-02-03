年假幫你遛小孩！新北這些特色公園好好玩

2019-02-03 16:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕年假期間不想到風景區人擠人，就到新北市特色公園「遛小孩」！市府打造23座特色遊戲場，擺脫傳統罐頭式遊具，每座具備不同主題，有長20公尺的彩虹磨石子溜滑梯、超長滾輪溜滑梯及刺激的溜索設施，滿足各年齡層孩童需求，提供親子休憩去處。

新北市城鄉發展局表示，鄰近捷運三重站的「大台北都會公園幸福水漾園區」，依防洪堤坡地形闢建幸運草遊戲區，有7公尺高的地景溜滑梯、攀岩設施、大碗公溜滑梯、立體浮球與旋轉椅等；新莊「棒球主題兒童遊戲場」擺設巨型棒球手套裝置藝術，還有彎曲的透明溜滑梯與玩沙區。

佔地廣闊的中和員山公園設有長20公尺的彩虹磨石子溜滑梯、滑草場及溜索等三大亮點，挑戰孩子的體能，還有旋轉盤、沙坑挖土機、攀爬網與鳥巢鞦韆，讓大小朋友盡情奔跑玩樂。

板橋四維公園的「巨獸遊戲場」面積約1000平方公尺，採分齡設計，有大小磨石子溜滑梯各一座，小型溜滑梯沿草坡設計，底下有T型管空間，可讓幼童鑽爬、玩躲貓貓；大型溜滑梯高3公尺，有5種探險路徑可抵達，包括3種不同造型攀爬網、彩色飛碟盤與攀爬桿，適合6至12歲孩童使用。

三重集賢環保公園設置挑戰性十足的滑索，還有鯨魚造型沙坑，提供親子同樂；三峽龍學公園的甲蟲遊戲場，一次滿足跑、跳、溜、盪、爬、旋轉等多元體驗；新北市規模最大的中和錦和公園遊戲場，配合地形起伏設置超長滾輪溜滑梯，一旁還有沙坑、敲擊音樂遊戲、雙塔巨型攀爬網等設施，培養孩子的探索能力。

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