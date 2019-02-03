年假幫你遛小孩！新北這些特色公園好好玩

〔記者賴筱桐／新北報導〕年假期間不想到風景區人擠人，就到新北市特色公園「遛小孩」！市府打造23座特色遊戲場，擺脫傳統罐頭式遊具，每座具備不同主題，有長20公尺的彩虹磨石子溜滑梯、超長滾輪溜滑梯及刺激的溜索設施，滿足各年齡層孩童需求，提供親子休憩去處。
新北市城鄉發展局表示，鄰近捷運三重站的「大台北都會公園幸福水漾園區」，依防洪堤坡地形闢建幸運草遊戲區，有7公尺高的地景溜滑梯、攀岩設施、大碗公溜滑梯、立體浮球與旋轉椅等；新莊「棒球主題兒童遊戲場」擺設巨型棒球手套裝置藝術，還有彎曲的透明溜滑梯與玩沙區。
佔地廣闊的中和員山公園設有長20公尺的彩虹磨石子溜滑梯、滑草場及溜索等三大亮點，挑戰孩子的體能，還有旋轉盤、沙坑挖土機、攀爬網與鳥巢鞦韆，讓大小朋友盡情奔跑玩樂。
板橋四維公園的「巨獸遊戲場」面積約1000平方公尺，採分齡設計，有大小磨石子溜滑梯各一座，小型溜滑梯沿草坡設計，底下有T型管空間，可讓幼童鑽爬、玩躲貓貓；大型溜滑梯高3公尺，有5種探險路徑可抵達，包括3種不同造型攀爬網、彩色飛碟盤與攀爬桿，適合6至12歲孩童使用。
三重集賢環保公園設置挑戰性十足的滑索，還有鯨魚造型沙坑，提供親子同樂；三峽龍學公園的甲蟲遊戲場，一次滿足跑、跳、溜、盪、爬、旋轉等多元體驗；新北市規模最大的中和錦和公園遊戲場，配合地形起伏設置超長滾輪溜滑梯，一旁還有沙坑、敲擊音樂遊戲、雙塔巨型攀爬網等設施，培養孩子的探索能力。
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新北市有23座特色遊戲場，提供親子同樂。圖為三峽龍學公園。（記者賴筱桐攝）
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新北市板橋四維公園的巨獸遊戲場有磨石子溜滑梯與各種攀爬設施。（城鄉發展局提供）
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新北市中和錦和運動公園特色遊戲場設有超長滾輪溜滑梯與攀爬網等設施。（城鄉發展局提供）
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