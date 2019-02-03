獨居長者過年不一樣 民眾認捐加菜暖意滿滿

2019-02-03 16:17

〔記者林惠琴／台北報導〕農曆春節來臨，家家戶戶圍爐團圓慶新年，但據衛福部調查，2017年65歲以上長者獨居占比為8.97%，尤其金馬地區19.9%、東部地區18.99%較高，有些人過年可能沒有澎湃的年菜、沒有熱鬧的氣氛，但所幸有醫院與超商合作，帶著民眾認捐的雞湯探訪，為他們帶來一絲暖意。

89歲的童婆婆，近年家人相繼離世，讓她傷心過度，導致眼力不佳，又因患有高血壓、胃潰瘍、退化性關節炎、中風等疾病，日常生活需要協助，而且長時間獨居在家，幾乎足不出戶，因應年節接近，屏東基督教醫院帶著民眾於統一超商認捐的雞湯探訪，讓她暖胃也暖心。

82歲的阿吉伯同樣獨居多年，租了一間牆面屋頂處處缺損斑駁、沒有供水的平房，平時用水、洗澡都要從外面提水回家，上廁所則到住家附近的公廁，家中沒有電視、風扇，僅有一個小電鍋，提到過年，根本沒有多餘的錢準備年夜飯，通常都是隨便吃吃，其實類似個案不在少數。

因此，去年底統一超商推出「把愛找回來－認捐愛心年菜」活動，端出「干貝燉雞湯」為這些長輩加菜，民眾只要到ibon即可認捐，一日內6461份雞湯就已被認捐完畢，台灣最美的風景果然是人，讓不少長者一起感受年節的溫暖。

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