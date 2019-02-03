除夕夜搶頭香 雲林各廟宇活動精彩

2019-02-03 16:16

［記者黃淑莉／雲林報導］明天除夕夜各廟宇重頭戲開廟門搶頭香，雲林北港朝天宮明晚11點20分開廟門，廟方再次強調，「頭香」並不是今年香爐的第一支香，而是個人新年所插的第一支香，所以大家都是頭香。

朝天宮金垂髻文化發展協會延續往年，明天晚上8點在朝天宮前舉辦「除夕跨年聯歡晚會」，有各項精彩節目表演，朝天宮表示，明晚11點20分開廟門，現場會發放福袋。

西螺福興宮太平媽5日0時開廟門搶頭香，拔得頭籌者可獲狀元紀念匾、純金琉璃吊飾及媽祖公仔，接著廟方將發放7600個裝有1元美金紙鈔的開運紅包，依往年不到1小時即被搶光。

麥寮拱範宮因古蹟修護工程完工，擔心搶頭香民眾推擠有人跌倒或損壞廟內文物，今年起停辦搶頭香，除夕夜晚間11點15分開廟門由主委張克中、廟方人員及現場信徒一起團拜插頭香，晚間11點半有紅包滿天飛，另發送2000個金豬撲滿。

斗南順安宮除夕夜晚間11點15分開廟門，廟方人員與信徒及與會貴賓一起團拜，由工作人員集香後再插入香爐，所以大家都是頭香。

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