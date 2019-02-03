「建仔」故鄉山西宮 增設文物館留住歷史見證

2019-02-03 16:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟區是知名職棒球星王建民的故鄉，當地信仰中心山西宮斥資新闢的文物陳列展示館，今天正式落成，農曆春節開放參觀，包含舊有的神轎、令旗、鐘鼓、符命、憨番、木匾額與樑柱雕飾…等，以及年代最久的祥龍香爐，距今逾3個世紀，保存歷史發展的重要見證。

供奉關聖帝君的山西宮，初創於明鄭期間，香火鼎盛，王建民也是主祀神明的「契子」，旅美生涯時，只要返台，多會抽空前去參拜，相當虔誠。

而在早期，山西宮更與歸仁區的仁壽宮、保西代天府，並列台灣府城東門城外3大廟，遠近馳名。

展示館位於山西宮的地下室，原是打桌球的活動空間，管理委員會獲得地方各界的支持，去年斥資逾600萬元全新闢建，陳列的大小文物，有上百件之多，都是舊廟時期所保留下來的。

管委會總幹事林慶銘表示，祥龍香爐是館中最具歷史的文物，相傳山西宮初創不久就開始使用，還有清朝光緒與日本明治時期的匾額，都是廟方用心收藏的珍寶。

另外，所展示的舊廟建築遺留物件，也是琳瑯滿目，包含各式八寶看樑、飛龍托木，以及螭虎、菊花、卷草等雕刻，還有關聖帝君之前穿戴的神帽、神衣，出巡乘坐的神轎，完整呈現。

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