除夕變天！北部高溫掉9度 各地降雨機率增

2019-02-03 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（4日）受東北季風增強且鋒面通過影響，天氣將有明顯轉變，清晨起除北部及東半部有短暫陣雨外，中南部及離島地區降雨機率也會提高，提醒民眾外出記得攜帶雨具，北部高溫也大降約9度，整天感受濕涼。

氣象局指出，明各地低溫約15至19度，白天高溫，北部約20度，中南部及花東則約24至28度。

天氣風險公司指出，從今晚直到明天除夕，天氣都有較大變化。初二起將回溫轉晴至初五，接著初六還會再有一波冷空氣南下，提醒民眾把握假期走春同時，也要防雨並適時做好保暖工作。

紫外線方面，明台北市、基隆市及連江縣為低量級，嘉義以北為中量級，以南則為過量級。

空氣品質方面，雲嘉南、高屏及金馬地區為「橘色提醒」等級，花東地區為「良好」，其餘地區皆為「普通」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/