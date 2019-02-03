台灣團上海事故 觀光局：雄獅有投保220萬元

2019-02-03 15:51

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣旅行團今天上午在上海被車撞擊，造成1死9傷不幸慘劇，交通部觀光局通報，死者為45歲男子王Ｏ寶 ，經查雄獅旅行社有投保意外死亡200萬元、意外傷害醫療20萬元，觀光局已責請上海辦事處派員慰問、協助旅客。

觀光局表示，雄獅旅行社辦理國人赴中國上海旅行團，旅遊期間自2月2日至2月9日，團員共32人，領隊為洪昭玉，今天上午9時許於上海黃浦區徐家匯路口發生交通事故，因上海居民車輛行駛失控，撞傷正在人行道上步行的10位團員，造成1死9傷。

據了解，旅客王Ｏ寶（男，45歲）重傷不治，另有3名團員住院治療，傷勢分別為李Ｏ樺重傷、王Ｏ婷胸部骨折、洪Ｏ佳頭部與胸部骨折；其餘6名旅客林Ｏ裡、王Ｏ蓉、王Ｏ姬、張Ｏ雪、陳Ｏ璋、黃Ｏ臻均為輕傷，經醫院診療已出院。

觀光局指出，雄獅旅行社已聯繫家屬、公會及保險公司，觀光局亦已責請上海辦事處派員慰問、協助旅客。經查雄獅就本團已投保國泰產物保險公司的旅行業責任保險，意外死亡200萬元、意外傷害醫療20萬元，已責請該旅行社妥善處理後續相關事宜，並將持續追蹤給予必要協助。

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