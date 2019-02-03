屏東慈鳳宮除夕夜送一萬份錢母 初一玉皇宮平安粥免費吃

2019-02-03 15:40

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市2大信仰中心慈鳳宮及玉皇宮迎接金豬年，分別在除夕夜發放1萬份錢母，以及從大年初一起免費提供平安粥，要讓十方信眾呷呼平安發大財。

慈鳳宮總幹事鄭宇伶說，金豬年拜頭香活動將在除夕晚上11點舉行，現場將隨金香贈送50元的媽祖錢母，總共1萬份，送完為止，大年初一起改送10元媽祖錢母，共2萬2000份，也是隨金香附贈，送完為止，另有平安橋祈福儀式，歡迎信眾參加。

玉皇宮總幹事郭明賢表示，大年初一至初三，玉皇宮每天中午時分免費提供1萬份平安粥給信眾取用，初一為素食，初二及初三為葷食，歡迎十分信眾前來向玉皇大帝祈福保平安。

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