不必搶福袋！ 過年到國美館、新社九庄媽拿紅包

2019-02-03 15:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾不必搶購福袋，喜迎豬年到來，大年初二（6日）到國立台灣美術館走春，能領紅包「諸事大吉」；台中市文化局「百年宮廟風華」初五（9日）起跑，初五由新社九庄媽率先行春，在新社高中停車場登場，有表演看，還能抽43吋電視機，讓民眾行春搏好運。

國美館除夕及初一休館，館方大年初二開館並推出「國美走春‧諸事大吉」春節系列活動，除有喜氣洋洋的中華民國第34屆版印年畫「諸事大吉－豬年年畫特展」可欣賞外，更有限量「開門見喜」吉利紅包袋發放，初二進館走春民眾可獲限量紅包袋1份，當日下午也能參加抽獎活動，有機會獲得豬年版印年畫以及精緻小禮物。

此外，初二也邀版印年畫首獎藝術家蔡庭歡帶領民眾製作年曆絹印，完成後可將手作年曆帶回收藏，活動當日並有「驚喜音樂會」，邀請優秀音樂家於展場演出，以優美樂音與展出作品互動。

此外，台中媽祖國際觀光文化節「百年宮廟風華」系列活動，將自9日年初五起陸續在12座百年宮廟熱鬧舉行，首場9日大年初五，由新社九庄媽場次率先起跑，文化局指出，當天中午12點半起，邀請3組在地特色團隊，在新社高中停車場共同匯演。

文化局指出，其中因新社九庄媽「有神無廟」，特別規劃由在地中和國小Kidopera兒童歌仔戲團演出「白冷圳之歌」劇碼，讓市民瞭解九庄媽的故事；另外新社區客家族群居多，特別邀請客家薪傳師謝美珍及徐銀珍，帶領民眾學習客家童謠及客語實用詞句，只要闖關成功就送限量環保袋1個。

還能抽43吋電視機

當天活動還特別加碼摸彩活動，來參加就有機會抽中43吋液晶電視及商品禮券，現場還有愛分享送限量茄芷袋活動。

文化局指出，除新社九庄媽外，今年「百年宮廟風華」系列活動還將在台中樂成宮、大里杙福興宮、大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮、北屯南興宮、豐原慈濟宮、台中萬春宮、社口萬興宮、梧棲朝元宮及大肚萬興宮等百年宮廟舉辦。

文化局指出，百年宮廟風華自初五起到5月25日，共邀請逾40組表演團隊參與，包括傑出演藝團隊台中聲五洲掌中劇團、創造焦點、金宇園掌中劇團、微笑唸歌團等；互動表演型有演歌天后-陳思妏、Super band、王牌樂團、紫羅蘭樂團、超偶冠軍-李子森、兒童台哥哥姊姊等；還有國內優質團隊的明華園戲劇總團、一心戲劇團及蘭陽舞蹈團等。

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