府城新景點現人潮 文青台南走春必遊景點

2019-02-03 15:20

〔記者蔡文居／台南報導〕上週剛開幕的台南美術館二館，在春節連假的第2天，遊客大增，一館遊客也不少，已成為春節連假到台南走春必遊的景點，今天不少民眾趁農曆年節人潮還沒湧進台南前先賭為快。明天（除夕）起一館、二館將休館，大年初三起開館，預計屆時將湧進大批人潮。

今天台南市區的遊客也不少，除了新開幕的台南美術館二館，參觀人數偏多外，其他景點包括美術館一館、台灣文學館、孔廟、府中街及林百貨等地，遊客雖然不少，但還不致於擁擠，市區街道也不會塞車，遊覽參觀的品質不錯。

南美館工作人員表示，南美館一館因早在去年底就已開館，遊客並沒有特別地多，倒是新開幕的二館整天人潮不斷。今天是過年前的最後一天開館，明天除夕起休館到初二，初三起才開館。初三到初六開館時間則調整為上午9點至下午5點。

南美館表示，開館期間如果人潮眾多，將實施入館人流管制。春節期間本館周邊環境車流量大，建議到館觀眾可搭乘大眾運輸工具。自行開車的觀眾可至本館2館地下停車場停車。如搭高鐵至台南高鐵站，轉搭高鐵快捷H 31公車至建興國中（孔廟）站或搭乘台鐵沙崙線至台南火車站轉搭公車，公車可搭乘1、2、6、7、10、11、88、高南E 08號、高鐵快捷H 31公車至民生綠園或孔廟站，步行約5分鐘即可到達。另外，為歡慶南美館開幕，今年5月21日前免費參觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/