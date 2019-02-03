雄獅上海團行程中遭車撞 台灣旅客1死9傷

2019-02-03 15:29

首次上稿 15:08

更新時間 15:29

〔記者陳宜加／台北報導〕雄獅旅遊的1團上海旅行團，今天上午在中國上海人行道步行時驚傳遭車撞擊，導致10名旅客輕重傷，其中1人現場已無呼吸心跳，經送醫搶救不治。雄獅稍早聲明，將妥善協助受傷旅客救助與醫療事宜，其餘旅客另安排人員帶領繼續原定行程。

根據中國公安通報，今天上午9點28分，趙姓男子駕駛小轎車接送女友上班，行駛途中因操作不當，導致車輛失控而撞到路邊行人，造成10名路人不同程度傷亡。

雄獅表示，經查2月2日出發的「南京涵碧樓江南全覽8日遊」團體，共計31名旅客、領隊1名，今日上午按原訂計劃行程，團員在人行道上步行前往上海泰康路田子坊景點途中，於上海市徐家匯路與打浦路路口，31歲趙姓男子駕駛車輛失控衝撞至人行道上，造成旅行團10名旅客傷亡。

經查王姓團員於車禍現場已無呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治，另1團員重度傷害已緊急開刀、2名團員中度傷害已入院治療無生命危險，其餘6名旅客輕傷，所有傷者都在上海當地醫院就醫，輕傷旅客經診療均可出院。

雄獅指出，已啟動緊急事故救援機制，已派遣當地主管數名趕赴事故當地及醫院提供必要協助，並同步聯繫在台家屬，將協助傷亡旅客家屬前往中國處理善後，肇事駕駛已被當地警方逮捕刑事拘留，確切車禍肇事原因將由當地警方調查，中國旅遊局及上海台辦均已派員協助，並將妥善協助受傷旅客救助及醫療事宜，其餘旅客則安排人員帶領繼續原定行程。

雄獅強調，針對這次意外事件造成旅客傷亡甚感遺憾，將以確保旅客權益為第一優先，提供傷亡者及家屬一切必要協助，希望將傷害減至最輕，此外，針對肇禍駕駛，也將協助旅客追究後續民刑事責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/