愛心贊助僅獲1/3 刈包吉照樣辦街友宴今席開120桌

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市萬華當地人稱「刈包吉」的廖榮吉，每逢春節前夕開辦街友宴，累計34年來已舉辦24屆，都是自掏腰包及仰賴社會愛心贊助，今年街友宴地點在新北市土城區青和街高速公路下方涵洞，從今天起至2月6日大年初二，預計4天共宴請600桌，首日席開120桌，參加者吃得相當飽足。

79歲的「刈包吉」自幼生活清苦，成年後在萬華從事印刷廠工作，經濟狀況改善，後來開刈包攤生意興隆，為了回饋社會，1985年首度自費舉辦街友宴，逐漸打響名號，參與人數逐年增加，2013年曾在台北市堤外河濱公園舉辦1000桌，創下個人紀錄。

「刈包吉」前年因脊椎開刀，體力大不如前，但每年街友宴依舊親力親為，太太擔心他的身體狀況，一直反對他舉辦，可惜至今尚未找到善心人士接班。廖太太說，近年景氣不佳，外界資助經費大幅減少，每年街友宴需花費4、500萬元，今年愛心贊助所得僅3分之1，其餘則是「吃存款老本」，一直以來皆未接受政府補助。

今年菜色豐富，「刈包吉」團隊準備12道料理，包括鮮蝦、糖醋魚、四神湯、麻油雞、白菜滷等，並依循往例無限量供應愛心麵，有人打包帶走，參加者還能獲得愛心贊助的紅包及物資，「有吃又有拿」。

「只要我還沒死，街友宴就繼續辦下去。」刈包吉說，來用餐的人不限定身分，有些雖然不是生活困苦，當作布施結緣也無妨，即便籌辦過程再辛苦，也希望堅持做下去，幫助弱勢者度過溫暖的年節。

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