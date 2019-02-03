「笑倒萬里長城」就有獎 白河主題樂園趣味遊戲吸客

2019-02-03 15:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南白河1處文化園區，結合打造的主題景點，在農曆春節連假推出「笑倒萬里長城」的趣味遊戲，「聲量」破125分貝，就可獲贈獎品，希望以創意活動讓大家開懷迎新，拋下不愉快的過去。

萬里長城主題文化園區位於白河的六重溪，業者林士榮表示，現場全長約3公里，制高點還設有「烽火台」，可以環景觀看周遭山巒，行程老少咸宜，適合農曆年走春。

林士榮說，他以10年的時間，打造這處台灣縮小版的萬里長城，磚瓦的使用，也以中國的原貌復刻，設置山海關、英雄關與美人關，沿途還有上百尊兵馬俑站崗，是兼具休閒與趣味的遊賞新景點。

趣味活動就在制高點上進行，參加者只需用力仰天大笑，若分貝數破125，萬里長城的布景會應聲後傾，順利過關的，園方就贈送紀念品。

林士榮指出，古時候孟姜女為了救夫，哭倒萬里長城，象徵悲痛的過去，現代版的笑倒萬里長城，則是讓大家釋放負能量，迎向嶄新的未來。

林士榮還扮演成皇帝，貴氣迎賓，他希望遊客登高後，踴躍參與這項趣味活動，大家一起用歡樂取代淚水，顛覆長城的悲情宿命。

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